Разработка "Роснефти" позволит повысить эффективность бурения при сейсморазведке на 5%

16:16

Компания «Роснефть» запатентовала инновационную разработку специалистов корпоративного научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть» в области интерпретации сейсморазведочных данных. Это одна из наиболее передовых технологий , которая уже сейчас успешно используется на месторождениях в Восточной Сибири и позволяет повысить эффективность бурения до 5%.

Инновация усовершенствует методику обработки результатов наземной и морской сейсморазведки и позволяет извлекать дополнительную информацию из стандартных сейсморазведочных данных. Детальная реконструкция структуры геологических объектов дает возможность повысить эффективность выявления перспективных зон под разведочное и эксплуатационное бурение на месторождениях со сложным геологическим строением.