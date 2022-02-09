0
0
46
НОВОСТИ

Разработка "Роснефти" позволит повысить эффективность бурения при сейсморазведке на 5%

16:16 09.02.2022

Компания «Роснефть» запатентовала инновационную разработку специалистов корпоративного научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть» в области интерпретации сейсморазведочных данных. Это одна из наиболее передовых технологий , которая уже сейчас успешно используется на месторождениях в Восточной Сибири и позволяет повысить эффективность бурения до 5%.

Инновация усовершенствует методику обработки результатов наземной и морской сейсморазведки и позволяет извлекать дополнительную информацию из стандартных сейсморазведочных данных. Детальная реконструкция структуры геологических объектов дает возможность повысить эффективность выявления перспективных зон под разведочное и эксплуатационное бурение на месторождениях со сложным геологическим строением.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 09.02.2022
Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
0
83
10:20 09.02.2022
СМИ сообщили об "угрозе возмездия" для Европы со стороны России
0
116
09:32 09.02.2022
Израиль поразил радары и зенитные установки в Сирии в ответ на запуск ракеты ПВО — армия
0
113
22:05 08.02.2022
США и РФ заинтересованы в недопущении конфликтов в Арктике - советник Пентагона
0
168
20:30 08.02.2022
Лидеры стран НАТО обсуждают вопрос новой структуры альянса
0
189
19:30 08.02.2022
Более трех сотен бойцов британского спецназа направляются в Польшу
0
180
22:40 07.02.2022
Прозападные власти в Сербии в 2006–2008 гг. пустили на металлолом 70% танков — Минобороны
0
313
20:40 07.02.2022
Украина обратилась к США с просьбой разместить комплексы ПРО THAAD — диписточник
0
332
09:30 06.02.2022
Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
0
545
11:00 05.02.2022
Ракета "Союз-2.1а" с военным спутником запущена с космодрома Плесецк
0
597

Возврат к списку