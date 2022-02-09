Разработка "Роснефти" позволит повысить эффективность бурения при сейсморазведке на 5%
16:16 09.02.2022
Компания «Роснефть» запатентовала инновационную разработку специалистов корпоративного научного института «РН-КрасноярскНИПИнефть» в области интерпретации сейсморазведочных данных. Это одна из наиболее передовых технологий , которая уже сейчас успешно используется на месторождениях в Восточной Сибири и позволяет повысить эффективность бурения до 5%.
Инновация усовершенствует методику обработки результатов наземной и морской сейсморазведки и позволяет извлекать дополнительную информацию из стандартных сейсморазведочных данных. Детальная реконструкция структуры геологических объектов дает возможность повысить эффективность выявления перспективных зон под разведочное и эксплуатационное бурение на месторождениях со сложным геологическим строением.
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