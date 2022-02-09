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Чистый отток капитала из РФ в январе вырос до $12,8 млрд — ЦБ

17:12 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь 2022 г., по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос почти в 1,4 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 г. и составил $12,8 млрд, говорится в сообщении Банка России.

По итогам января 2021 г. этот показатель находился на уровне $9 млрд.

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