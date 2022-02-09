Россия делает все возможное, чтобы наладить отношения с США - Посол Антонов

19:53 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва предпринимает все усилия для того, чтобы стабилизировать двусторонние отношения России и Соединенных Штатов. Об этом заявил в среду в беседе с журналистами российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Я вас хочу заверить в том, что российские дипломаты делают все возможное, чтобы стабилизировать российско-американские отношения», — отметил он. «<…> Такое состояние (стабилизация двусторонних отношений — прим. ТАСС) отвечает национальным интересам России и Соединенных Штатов Америки», — убежден Антонов.