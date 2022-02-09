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Росстат зафиксировал снижение пенсий в реальном выражении в декабре 2021 на 2,9%

20:15 09.02.2022 Источник: Интерфакс

Высокая инфляция в РФ в 2021 году привела к снижению пенсий в реальном выражении (с поправкой на инфляцию): в декабре - на 2,9% в годовом сравнении, в ноябре - на 2,8%, в октябре - на 2,4%, следует из опубликованных в среду данных Росстата.

В сентябре реальный размер пенсий (с учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 10 тыс. рублей, которая проводилась в сентябре) подскочил на 60,2% после снижения на 1,0% в августе, на 0,9% в июле, на 1,0% в июне, на 0,5% в мае, на 0,1% в апреле, на 0,2% в марте, на 0,1% в феврале, роста на 0,4% в январе 2021 года.

В номинальном выражении средний размер пенсии в РФ в декабре 2021 года составил 15 тыс. 842 рубля и вырос на 5,2% по сравнению с декабрем 2020 года. Как сообщалось, годовая инфляция в РФ в декабре 2021 года составила 8,4%.

Средний размер назначенных пенсий в ноябре 2021 года (за декабрь еще нет данных по динамике зарплаты) составил, по оценке, 28,5% от средней начисленной зарплаты по стране против 30,5% в ноябре 2020 года.

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