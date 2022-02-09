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Латвия, похоже, сознательно сворачивает связи с РФ - Посол Ванин

21:25 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин считает, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с Россией. Об этом он заявил в среду.

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет как „заморожена“ работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда наших инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах», — сказал он в интервью газете «Сегодня неделя».

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