Латвия, похоже, сознательно сворачивает связи с РФ - Посол Ванин

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Посол РФ в Латвии Михаил Ванин считает, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с Россией. Об этом он заявил в среду.

«Складывается впечатление, что власти Латвии проводят сознательную линию на сворачивание связей с нашей страной: вот уже несколько лет как „заморожена“ работа совместной комиссии историков, в подвешенном состоянии находится межпарламентское сотрудничество, искусственно тормозится реализация ряда наших инициатив в гуманитарной и мемориальной сферах», — сказал он в интервью газете «Сегодня неделя».