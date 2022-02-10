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В ЕК заявили о еще одной возникшей проблеме с вакцинацией от COVID-19

22:55 09.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Половина мирового населения уже полностью вакцинирована от COVID-19, теперь встала проблема недоиспользования всей имеющейся вакцины. Об этом заявила в среду по итогам неформальной встречи глав МИД и министров здравоохранения стран ЕС в Лионе (Франция) еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции, которая транслировалась онлайн.

«Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от COVID-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда», — заявила она.

«Это особенно важно для Африки, где уровень вакцинации остается крайне низким. В частности, там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем», — добавила еврокомиссар.

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