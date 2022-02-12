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НОВОСТИ

Истребители ВВС США перебросили из Германии в Румынию

16:40 12.02.2022 Источник: Интерфакс

Группа американских истребителей F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии прибыла в Румынию, сообщило Европейское командование США.

"Истребители F-16 Fighting Falcons, персонал и вспомогательное оборудование из состава 52-го истребительного авиакрыла с авиабазы Шпангдалем, Германия, будут использоваться для операций с авиабазы Фетешти", - говорится в сообщении.

Указывается, что переброска истребителей в Румынию произведена для "укрепления региональной безопасности во время нынешней напряженности, вызванной наращиванием российской военной мощи вблизи Украины".

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