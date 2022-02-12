Министры обороны РФ и США провели телефонные переговоры

17:25 Источник: Интерфакс

Состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Джеймса Остина, сообщили в Минобороны РФ.

"Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве. Других деталей там не привели.

В пятницу в Москве состоялись переговоры Шойгу с главой военного ведомства Британии Беном Уоллесом. "Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но, тем не менее, видим, что она растёт", - сказал Шойгу на переговорах с британским министром.