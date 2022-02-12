Американским военным советникам предписано покинуть Украину

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава оборонного ведомства США Ллойд Остин отдал распоряжение временно вывезти с территории Украины около 150 военных инструкторов. Об этом в субботу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников.

Как указали собеседники агентства, решение было принято Остином сразу после того, как Госдеп США приказал некоторым сотрудникам американского посольства на Украине покинуть ее территорию.

Ранее похожее распоряжение получили британские военные инструкторы.