Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные инструкторы Великобритании, которые были отправлены на Украину для обучения местных военнослужащих обращению с поставленными Лондоном противотанковыми управляемыми ракетами, начнут покидать республику 12–13 февраля. Об этом в субботу заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.

«Все они [инструкторы] будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — указал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда военные инструкторы Великобритании покинут Украину, Хиппи добавил, что «они уезжают в течение выходных».