Британия вывозит своих военных инструкторов из Украины
13:30 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все они [инструкторы] будут вывезены. На Украине в случае конфликта не будет ни одного британского военнослужащего», — указал он в интервью вещательной корпорации Би-би-си. Отвечая на вопрос журналиста о том, когда военные инструкторы Великобритании покинут Украину, Хиппи добавил, что «они уезжают в течение выходных».
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