Атомная подлодка ВМС США была обнаружена в территориальных вода РФ - Минобороны

18:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская атомная подлодка типа Virginia, обнаруженная утром в субботу в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота около острова Уруп Курильской гряды, проигнорировала требование покинуть территориальные воды РФ и ушла после применения «соответствующих средств». Об этом сообщили в Минобороны России.

«12 февраля 2022 года в 10:40 (мск) <…> была обнаружена подводная лодка ВМС США типа „Вирджиния“. <…> В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипажем фрегата ТОФ „Маршал Шапошников“ были применены соответствующие средства. Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, — сообщили в ведомстве.