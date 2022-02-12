Путин и Макрон обсудили ситуацию со спекуляциями по поводу, якобы, "вторжения" РФ в Украину
18:45 12.02.2022 Источник: НГ-Online
Владимир Путин вновь обратил внимание на отсутствие содержательной реакции США и НАТО на известные российские инициативы. Подчёркнуто и нежелание ведущих западных стран подтолкнуть киевские власти к выполнению Минских договорённостей, что ещё раз проявилось в безрезультатном раунде проведенных 10 февраля в Берлине консультаций политических советников лидеров государств «нормандского формата».
Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили также ситуацию, связанную с провокационными спекуляциями о якобы планируемом российском «вторжении» на Украину, под аккомпанемент которых идёт масштабная накачка этой страны современными вооружениями и создаются предпосылки для возможных агрессивных действий украинских силовиков в Донбассе.
Условлено и далее держать упомянутые вопросы в поле зрения российско-французского диалога на высшем уровне.
Кроме того, затронута тематика сохранения и полноценного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
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