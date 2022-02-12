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НОВОСТИ

Байден и Путин беседовали по телефону больше часа

21:25 12.02.2022 Источник: Интерфакс

Президент США Джо Байден в ходе разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Вашингтон готов как к дипломатическому урегулированию напряженности вокруг Украины, так и к иным сценариям, сообщили в субботу в Белом доме.

"Президент Байден дал ясно понять президенту Путину, что США по-прежнему готовы к дипломатии в полной координации со своими союзниками и партнерами, но также мы готовы к другим сценариям", - говорится в заявлении Белого дома по итогам телефонного разговора двух лидеров.

Согласно заявлению, Байден предупредил, что "если Россия предпримет дальнейшее вторжение на Украину, то США вместе с союзниками и партнерами ответят решительно, и будут быстрые и серьезные последствия для России".

Кроме того, Байден в телефонном разговоре с Путиным отметил, что, "если состоится российское вторжение на Украину, это приведет к повсеместному человеческому страданию и ухудшит репутацию России".

Ранее американские СМИ сообщили, что разговор Байдена и Путина закончился в 20:06 мск, продлился чуть более часа.

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