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Путин договорился с Шольцем, что стороны подумают, как решить проблемы RT и «Дойче велле»

20:00 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Берлин будут думать, как решить проблемы с вещанием RT DE и «Дойче велле» в Германии и России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы „Дойче велле“ в России, и RT в Федеративной Республике», — сказал глава российского государства.

«Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить», — подчеркнул Путин.

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