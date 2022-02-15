Путин договорился с Шольцем, что стороны подумают, как решить проблемы RT и «Дойче велле»

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва и Берлин будут думать, как решить проблемы с вещанием RT DE и «Дойче велле» в Германии и России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Мы обсуждали сегодня с господином федеральным канцлером и вопросы работы „Дойче велле“ в России, и RT в Федеративной Республике», — сказал глава российского государства.

«Я бы сейчас не хотел вдаваться в детали, чтобы не усложнять ситуацию, но мы договорились о том, что мы подумаем, как можно эти проблемы решить», — подчеркнул Путин.