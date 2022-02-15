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Неизвестный напал на двух россиянок в Стамбуле

20:40 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный совершил нападение на двух гражданок России в Стамбуле, сообщили во вторник корр. ТАСС в генконсульстве РФ в Стамбуле.

«В ночь на 12 февраля в генеральное консульство России в Стамбуле поступила информация о совершенном нападении неустановленного лица на двух российских гражданок с применением холодного оружия в стамбульском районе Фатих. В результате нападения одна из россиянок получила резаные травмы головы и была доставлена в медицинское учреждение, — сказал собеседник агентства. — В настоящее время пострадавшие находятся в Российской Федерации. Консульское учреждение обратилось в турецкие правоохранительные органы с просьбой о предоставлении информации о ходе расследования».

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