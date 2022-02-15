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Франция призывает РФ не признавать ДНР и ЛНР

22:40 15.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция обратилась к России с призывом не признавать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Об этом сообщила во вторник телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

«Мы следим за ситуацией и призываем не поддерживать обращение Госдумы», — приводит телекомпания его комментарий журналистам.

Представитель Елисейского дворца также добавил, что с соответствующим призывом президент Франции Эмманюэль Макрон обращался к президенту РФ Владимиру Путину, хотя не уточнил, когда именно было сделано такое обращение.

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