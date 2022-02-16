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Камила Валиева в порядке и готовится к произвольной программе - Поздняков

08:55 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева готовится к произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, с ней все в порядке. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Во вторник Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Играх, после выступления она отказалась от участия в пресс-конференции, сославшись на плохое самочувствие.

«С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению», — сказал Поздняков.

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