Камила Валиева в порядке и готовится к произвольной программе - Поздняков

08:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева готовится к произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине, с ней все в порядке. Об этом ТАСС сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.



Во вторник Валиева заняла первое место в короткой программе в женском одиночном катании на Играх, после выступления она отказалась от участия в пресс-конференции, сославшись на плохое самочувствие.



«С Камилой все в порядке, она готовится к дальнейшему выступлению», — сказал Поздняков.



