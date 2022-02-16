В Москве выявили 11 262 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 262 против 8 160 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,43%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 632 914 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 87 против 84 днем ранее, до 40 273.