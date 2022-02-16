0
0
125
НОВОСТИ

В Москве выявили 11 262 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 16.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 11 262 против 8 160 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

В относительном выражении прирост составил 0,43%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 632 914 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 87 против 84 днем ранее, до 40 273.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 16.02.2022
Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
0
32
13:05 16.02.2022
Россиянам было бы приятнее слышать в свой адрес обращение Байдена без угроз - Песков
0
68
13:00 16.02.2022
Киев разворачивает в Донбассе пункты наведения авиации — Народная милиция ЛНР
0
72
12:32 16.02.2022
Ни один военный РФ не останется на территории Белоруссии после учений — белорусский МИД
0
124
12:05 16.02.2022
Захарова предложила СМИ США и Британии огласить график «вторжений» РФ на текущий год
0
147
12:00 16.02.2022
В России выявили 179 284 случая заражения коронавирусом за сутки
0
160
11:32 16.02.2022
Российские военные проводят учения в горах Таджикистана
0
198
11:20 16.02.2022
Киев проведет референдум по Минским соглашениям, если не будет других вариантов — министр
0
251
11:05 16.02.2022
ВСУ разместили 22 танка вблизи линии соприкосновения в Донбассе — Народная милиция ЛНР
0
237
11:00 16.02.2022
Раздувание Вашингтоном угрозы войны ударило по социальной стабильности Украины — МИД КНР
0
259

Возврат к списку