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В России ждут более серьезного подхода от западных СМИ по теме Украины - Песков

18:55 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва надеется, что представители западных стран и авторы зарубежных СМИ будут придерживаться более серьезного и ответственного подхода относительно заявлений, которые они делают, заявил в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия, наверное, намерена все-таки ждать более серьезного, более ответственного и правдивого подхода от тех представителей, которые делают такие оголтелые безответственные заявления, и от тех средств массовой информации, которые абсолютно этими заявлениями злоупотребляют, которые не обращают внимание на свое реноме, которые готовы втаптывать его просто в грязь», — сказал он в эфире Первого канала.

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