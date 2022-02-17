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Зеленский: Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет...

19:20 17.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае полномасштабной войны России и Украины иностранные армии не будут сражаться за украинцев.

«Все же прагматичные. Мы же понимаем, за нас умирать никто не будет. Вопросов нет. Мы говорим: „Спасибо!“ Мало того, мы не хотим оказаться в роли той страны, которая живет в иллюзии, что за нее будут все умирать, а когда начнется агрессия, то будем не готовы. Мы точно этого не хотим», — отметил Зеленский в чевтерг в интервью агентству РБК-Украина.

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