Блинкен направил Лаврову письмо с предложением о новой встрече

19:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госсекретарь США Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел России Сергею Лаврову провести встречу в Европе на следующей неделе. Об этом Блинкен заявил в четверг, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по проблематике выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины.

«Ранее сегодня я направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением встретиться в Европе на следующей неделе в продолжение наших переговоров в последние недели, чтобы обсудить шаги, которые мы можем сделать в рамках урегулирования этого кризиса», — заявил госсекретарь США. Он подчеркнул, что Вашингтон также предлагает провести «встречи в рамках Совета Россия — НАТО и Постоянного совета ОБСЕ».