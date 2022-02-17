Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях фигуристов на Олимпиаде в Пекине

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская фигуристка Камила Валиева не примет участия в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

В четверг россиянка Анна Щербакова выиграла золото Олимпиады в женском одиночном катании, набрав 255,95 балла. Второй стала еще одна представительница России Александра Трусова (251,73). Бронзовым призером стала японка Каори Сакамото (233,13). Олимпийская чемпионка Пекина в командном турнире россиянка Камила Валиева стала четвертой (224,09).

«В показательных выступлениях примут участие олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряный призер Игр Александра Трусова. Камила Валиева кататься в показательных не будет. Почему? Это право Международного союза конькобежцев — включать того, кого они считают нужным», — сказал собеседник агентства.