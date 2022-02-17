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Премьер Канады сказал, что "самое время" остановить ковидные протесты

22:21 17.02.2022 Источник: Интерфакс

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил в парламенте, что пришло время пресечь протесты против мер властей по COVID-19, продолжающиеся почти три недели в канадской столице Оттаве.

"Сейчас самое время остановить эту незаконную и опасную активность", - приводит его слова агентство Associated Press (AP).

"Они (демонстранты - ИФ) - угроза нашей экономике и нашим отношениям с торговыми партнерами. Они - угроза общественной безопасности", - добавил Трюдо.

AP отмечает, что в центре Оттавы до сих пор находятся более 300 грузовиков демонстрантов. В этот район направлены силы полиции, и протестующие опасаются, что это может стать прологом к силовому разгону демонстрации.

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