Андрей Воробьев: Московская область готова принять беженцев из Донбасса

17:20

Московская область готова принять беженцев из Донбасса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.

«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей – тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы», – сказал Андрей Воробьев.

Всего в регионе на сегодня планируется разместить порядка 1,5 тыс. человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места. «Мострансавто» предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания.