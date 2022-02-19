Андрей Воробьев: Московская область готова принять беженцев из Донбасса
17:20 19.02.2022
Московская область готова принять беженцев из Донбасса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьёв.
«Жители Подмосковья, наверное, как и вся страна, внимательно следят за ситуацией в Донбассе. Все это, конечно, очень тревожит и беспокоит. И в беде оставлять людей – тоже не в наших традициях. Если потребуется, мы в Подмосковье готовы к приему беженцев из Донецка и Луганска. Постараемся оказать максимальное внимание и поддержку, обеспечить всем достойные условия для проживания. Все необходимые команды даны, будем готовить санатории, детские лагеря, спортивные базы, автобусы», – сказал Андрей Воробьев.
Всего в регионе на сегодня планируется разместить порядка 1,5 тыс. человек. В дальнейшем, если потребуется, будут подготовлены дополнительные места. «Мострансавто» предоставит автобусы, чтобы встретить людей и доставить их до пунктов проживания.
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