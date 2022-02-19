Зеленский считает, что россияне не смогут пойти войной против украинцев
18:30 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"(...) когда мы говорим Российская Федерация - все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа", - сказал он в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.
Президент Украины также добавил, что "хотя сейчас на временно оккупированных территориях много провокаций, мы должны сохранять спокойствие".
НОВОСТИ
- 19:29 18.02.2022
- Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
- 13:32 18.02.2022
- Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения — министр обороны
- 10:05 18.02.2022
- СМИ США сообщили об отставании страны в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами
- 16:00 17.02.2022
- Генсек НАТО не увидел признаков отвода войск РФ от Украины
- 20:40 16.02.2022
- Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины
- 19:50 16.02.2022
- НАТО не считает свои действия в Восточной Европе эскалацией напряжения
- 19:35 16.02.2022
- У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг
- 19:25 16.02.2022
- Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии
- 17:12 16.02.2022
- Запад ведет против России операцию в рамках гибридной войны — СБ РФ
- 13:20 16.02.2022
- Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать