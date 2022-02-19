Зеленский считает, что россияне не смогут пойти войной против украинцев

18:30 Источник: Интерфакс

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что народ Российской Федерации не сможет пойти войной против украинцев.



"(...) когда мы говорим Российская Федерация - все-таки это целый народ. И поэтому я считаю, что они не смогут пойти войной против украинского народа", - сказал он в субботу, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.



Президент Украины также добавил, что "хотя сейчас на временно оккупированных территориях много провокаций, мы должны сохранять спокойствие".

