Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны ищут любой предлог, чтобы обвинить Россию в участии в конфликте на Донбассе, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



«Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта», — сказал он в субботу в эфире телеканала «Россия-24».



