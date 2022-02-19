0
0
98
НОВОСТИ

Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин

18:40 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западные страны ищут любой предлог, чтобы обвинить Россию в участии в конфликте на Донбассе, сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта», — сказал он в субботу в эфире телеканала «Россия-24».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:29 18.02.2022
Наступательные операции на востоке Украины не планируются - Главком ВСУ
0
295
13:32 18.02.2022
Украина получила от Запада более 2 тысяч тонн вооружения — министр обороны
0
334
10:05 18.02.2022
СМИ США сообщили об отставании страны в разработке подлодок с гиперзвуковыми ракетами
0
365
16:00 17.02.2022
Генсек НАТО не увидел признаков отвода войск РФ от Украины
0
529
20:40 16.02.2022
Британия перебрасывает в Эстонию свои танки и бронемашины
0
702
19:50 16.02.2022
НАТО не считает свои действия в Восточной Европе эскалацией напряжения
0
672
19:35 16.02.2022
У НАТО не планов размещать наступательные системы в Украине - Столтенберг
0
676
19:25 16.02.2022
Новая боевая группа НАТО будет дислоцирована в Румынии
0
712
17:12 16.02.2022
Запад ведет против России операцию в рамках гибридной войны — СБ РФ
0
722
13:20 16.02.2022
Посол РФ в Дании предупредил о последствиях размещения иностранных военных на Борнхольме
0
772

Возврат к списку