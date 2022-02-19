Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин
18:40 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Они ищут любой предлог. Самая главная задача всего этого кино постановочного — это обвинить Россию, что она непосредственно является участником этого конфликта», — сказал он в субботу в эфире телеканала «Россия-24».
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