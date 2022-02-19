Главы МИД G7 готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности
19:20 19.02.2022 Источник: Интерфакс
"Мы подчеркиваем нашу готовность по отношению к России вести диалог на темы обоюдных интересов, касающихся европейской безопасности, снижения рисков, прозрачности, выстраивания доверия и контроля над вооружениями. Мы подчеркиваем нашу решимость искать мирное и дипломатическое решение сложившемуся кризису и призываем Россию принять предложение диалога в рамках двустороннего формата с США о стратегической стабильности, совета Россия-НАТО и ОБСЕ", - сказано в документе.
НОВОСТИ
- 20:40 19.02.2022
- Только железные юридически-обязывающие гарантии о безопасности удовлетворят Россию - Полянский
- 20:30 19.02.2022
- В ответ на заявление Шольца ФР передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
- 20:20 19.02.2022
- На заявления ДНР о нарушениях перемирия Украина не реагирует - Басурин
- 19:30 19.02.2022
- В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
- 18:40 19.02.2022
- Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин
- 18:30 19.02.2022
- Зеленский считает, что россияне не смогут пойти войной против украинцев
- 17:40 19.02.2022
- До конца февраля Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу
- 17:30 19.02.2022
- В Донецке под обстрел попала съемочная группа RT Arabic - СМИ
- 17:20 19.02.2022
- Андрей Воробьев: Московская область готова принять беженцев из Донбасса
- 16:20 19.02.2022
- Сербия продолжит сотрудничать с РФ и КНР и никогда не вступит в НАТО - Вучич
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать