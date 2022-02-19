Главы МИД G7 готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности

19:20 Источник: Интерфакс

Главы МИД стран G7 в совместном заявлении по итогам переговоров подчеркнули стремление к диалогу с Россией по вопросам европейской безопасности и контроля над вооружением.



"Мы подчеркиваем нашу готовность по отношению к России вести диалог на темы обоюдных интересов, касающихся европейской безопасности, снижения рисков, прозрачности, выстраивания доверия и контроля над вооружениями. Мы подчеркиваем нашу решимость искать мирное и дипломатическое решение сложившемуся кризису и призываем Россию принять предложение диалога в рамках двустороннего формата с США о стратегической стабильности, совета Россия-НАТО и ОБСЕ", - сказано в документе.





