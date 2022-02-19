В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный волонтерский штаб «Мы вместе» открыл на базе регионального Красного креста в Белгороде пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для них будут собраны, в том числе продукты, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены, сообщила в субботу пресс-служба правительства Белгородской области.



«На базе регионального Красного креста открылся пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. <…> Оперативный волонтерский штаб #МыВместе будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.



