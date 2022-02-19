В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР
19:30 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На базе регионального Красного креста открылся пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. <…> Оперативный волонтерский штаб #МыВместе будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.
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