0
0
136
НОВОСТИ

В Белгороде открыли пункт сбора гуманитарной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

19:30 19.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оперативный волонтерский штаб «Мы вместе» открыл на базе регионального Красного креста в Белгороде пункт приема гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Для них будут собраны, в том числе продукты, постельные принадлежности, одежда, предметы личной гигиены, сообщила в субботу пресс-служба правительства Белгородской области.

«На базе регионального Красного креста открылся пункт приема гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР. <…> Оперативный волонтерский штаб #МыВместе будет координировать работу по сбору и распределению гуманитарной помощи», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 19.02.2022
Только железные юридически-обязывающие гарантии о безопасности удовлетворят Россию - Полянский
0
19
20:30 19.02.2022
В ответ на заявление Шольца ФР передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе
0
47
20:20 19.02.2022
На заявления ДНР о нарушениях перемирия Украина не реагирует - Басурин
0
71
19:20 19.02.2022
Главы МИД G7 готовы вести диалог с Россией по вопросам безопасности
0
161
18:40 19.02.2022
Главная задача Запада - обвинить Россию, считает Басурин
0
247
18:30 19.02.2022
Зеленский считает, что россияне не смогут пойти войной против украинцев
0
265
17:40 19.02.2022
До конца февраля Austrian Airlines приостанавливают полеты в Киев и Одессу
0
275
17:30 19.02.2022
В Донецке под обстрел попала съемочная группа RT Arabic - СМИ
0
326
17:20 19.02.2022
Андрей Воробьев: Московская область готова принять беженцев из Донбасса
0
288
16:20 19.02.2022
Сербия продолжит сотрудничать с РФ и КНР и никогда не вступит в НАТО - Вучич
0
403

Возврат к списку