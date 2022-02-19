В ответ на заявление Шольца ФР передаст ФРГ материалы о массовых захоронениях в Донбассе

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия передаст Германии по дипломатическим каналам депешу с материалами о массовых захоронениях в Донбассе в ответ на заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца, который назвал смехотворными заявления о геноциде в регионе. Об этом заявила в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



«Обращаюсь к коллегам в МИД ФРГ. В связи с заявлениями канцлера Шольца о „смехотворности утверждений о геноциде в Донбассе“ в ближайшее время мы направим вам материалы о массовых захоронениях в этом регионе для ознакомления с ними руководства Германии», — написала она в своем телеграм-канале.



Захарова подчеркнула, что российская сторона не может публиковать эти материалы, которые также были направлены в Вашингтон, поскольку «любая платформа их заблокирует как „недопустимый контент“. „Предупреждаю, это не могут смотреть даже те, кто видел все“, — добавила дипломат.



