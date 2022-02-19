Только железные юридически-обязывающие гарантии о безопасности удовлетворят Россию - Полянский

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Только твердые юридические гарантии устроят Россию в вопросе соглашений о безопасности в Европе. Об этом в субботу заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.



«На этот раз только железные юридически-обязывающие гарантии, не меньше», — написал он в «Твиттере».



К записи российский дипломат прикрепил ссылку на материал издания «Шпигель», в котором демонстрируется, что западные страны действительно обещали руководству Советского Союза в 1991 году не расширять НАТО на Восток. Материал был написан со ссылкой на архивные документы, обнаруженные американским политологом, доцентом кафедры международных отношений Бостонского университета Джошуа Шифринсоном.



