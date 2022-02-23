Впервые с 2020 года курс доллара США превысил 81 руб.
18:50 23.02.2022 Источник: Интерфакс
Курс доллара США к 18:14 мск составил 81,0025 руб./$1, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 91,73 руб./EUR1, подорожав на 2,28 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,24 рубля - до 85,83 рубля.
Таким образом, после локальной коррекции, отмечавшейся во второй половине торгов вторника и в начале дня 23 февраля, рубль возобновил падение на фоне высоких геополитических и санкционных рисков после признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, свой отпечаток откладывает и общее снижение ликвидности внутреннего валютного рынка в праздничный для России день - возросший спрос на валюту не находит должного предложения со стороны компаний-экспортеров.
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