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НОВОСТИ

Впервые с 2020 года курс доллара США превысил 81 руб.

18:50 23.02.2022 Источник: Интерфакс

Доллар США в ходе торгов на Московской бирже в среду превысил отметку 81 руб./$1 впервые с 23 марта 2020 года; евро при этом вырос до 91,73 руб./EUR1, переписав тем самым, также, как и доллар, максимальные значения вторника.

Курс доллара США к 18:14 мск составил 81,0025 руб./$1, что на 2,2 рубля выше уровня закрытия предыдущего дня. Евро к этому моменту стоил 91,73 руб./EUR1, подорожав на 2,28 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,24 рубля - до 85,83 рубля.

Таким образом, после локальной коррекции, отмечавшейся во второй половине торгов вторника и в начале дня 23 февраля, рубль возобновил падение на фоне высоких геополитических и санкционных рисков после признания Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Кроме того, свой отпечаток откладывает и общее снижение ликвидности внутреннего валютного рынка в праздничный для России день - возросший спрос на валюту не находит должного предложения со стороны компаний-экспортеров.


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