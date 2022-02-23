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Глава МИД Украины просит направить в его страну миротворческую миссию ООН

19:20 23.02.2022 Источник: Интерфакс

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба возобновил просьбу Киева направить в его страну миротворческую миссию ООН.

"Подтверждаю, что Украина несколько лет назад предлагала разместить (у себя) миротворческую миссию ООН. До сих пор Совет Безопасности ООН не принял необходимых решений", - сказал Кулеба в среду на заседании Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, Украина предлагает сочетать жесткую санкционную политику с сохранением открытыми дипломатических каналов, чтобы убедить Россию "снизить эскалацию и отдать приоритет дипломатии".

"Мы призываем государства-члены использовать все доступные средства для защиты Украины и сдерживания России. Любые действия, которые вы можете предпринять, будут оценены. Мы благодарны за действия, уже предпринятые нашими партнерами. Мы ожидаем, что международное сообщество сделает все возможное, чтобы потушить огонь в центре Европы, который вот-вот разгорится", - сказал Кулеба.

"Мы призываем все государства и международные организации не признавать изменения статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и воздерживаться от любых действий или действий, которые могут быть истолкованы как признание любого такого измененного статуса", - заявил министр.

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