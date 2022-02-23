Признание Россией независимости ДНР и ЛНР противоречит принципам Устава ООН - Гутерриш
20:20 23.02.2022 Источник: Интерфакс
"Сейчас пришло время проявить сдержанность, использовать разум, нужна деэскалация. Нет места для заявлений и действий, которые приведут эту опасную ситуацию к пропасти. Время установить перемирие, вернуться на путь диалога и переговоров, чтобы спасти людей на Украине и за ее пределами от бедствий войны", - заявил он.
Генсек ООН также заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, на его взгляд, противоречит принципам Устава ООН.
"Решение Российской Федерации о признании так называемой независимости Донецкой и Луганской областей нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины и идет вразрез с принципами Устава ООН", - сказал Гутерриш.
Он отметил, что из-за кризиса вокруг Украины мир переживает опасный момент, назвал его крупнейшим кризисом мира и безопасности за последние годы.
"Я привержен поддержать все усилия, чтобы разрешить этот кризис без кровопролития. Я готов предоставить добрые услуги. Мы не можем и не будем ослаблять усилия в поисках мирного решения", - добавил Гутерриш.
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