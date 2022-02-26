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НОВОСТИ

Токаев отказался помочь РФ в ситуации на Украине — СМИ

10:30 26.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Касым-Жомарт Токаев отказался помочь России в ситуации на Украине, — NBC News. Кроме того, казахстанские власти отказались признавать ДНР и ЛНР вслед за Россией. Несмотря на соглашения о прекращении огня на спорной территории, Путин в понедельник объявил о признании Россией Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) в качестве независимых государств. «Мы приветствуем заявление Казахстана о том, что они не признают ЛНР и ДНР, — говорится в заявлении Совета национальной безопасности США. — Мы также приветствуем отказ Казахстана направить свои силы для участия в войне Путина на Украине».  Эхо Москвы

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