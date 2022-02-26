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НОВОСТИ

Военные РФ уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал

19:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что российские военнослужащие уничтожили дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал.

«Наши военные уничтожили построенную нацистами дамбу, которая перекрывала Северо-Крымский канал», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Украина в мае 2014 года в одностороннем порядке перекрыла воду, поступавшую в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

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