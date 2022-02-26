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НОВОСТИ

РФ закрывает воздушное пространство для Румынии

20:30 26.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия закрывает воздушное пространство для Румынии, следует из сообщения Росавиации. Такой шаг авиавласти РФ предприняли в связи в закрытием Румынией неба для российских самолетов.

«В связи с недружественными решениями авиационных властей Румынии принято решение ввести ограничения для авиаперевозчиков Республики Румыния и/или зарегистрированных в ней на выполнение регулярных полетов в пункты на территории Российской Федерации, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в сообщении Росавиации.

Полеты из Румынии в Россию могут быть выполнены только по спецразрешению Росавиации или МИД РФ.

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