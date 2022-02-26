США пригрозили РФ новыми санкциями, если российские войска войдут в Киев - CNN
21:00 26.02.2022 Источник: Интерфакс
США рассматривают возможность введения дополнительных санкций в отношении России в случае, если российские войска войдут в Киев, сообщил в субботу телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.
"Неизвестно, будут ли эти санкции подразумевать отключение России от системы SWIFT, или же оно может произойти раньше", - говорится в сообщении.
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