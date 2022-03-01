РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на покупку акций российских компаний
16:32 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину направить в 2022 г. до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, которое 26 февраля подписал Мишустин.
«Минфину России… осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.
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