РФ потратит до 1 трлн руб. из ФНБ на покупку акций российских компаний

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минфину направить в 2022 г. до 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, которое 26 февраля подписал Мишустин.

«Минфину России… осуществлять в 2022 году приобретение за счет средств Фонда национального благосостояния акций российских эмитентов в объеме не более 1 трлн рублей на условиях, определяемых Минфином России», — говорится в документе.