Одному из российских самолетов разрешили слетать в Европу
19:00 01.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Между тем Словакия присоединилась к запрету ряда стран Запада на использование российскими самолетами своего воздушного пространства. Это мера Братиславой была введена в качестве реакции на операцию ВС РФ на Украине. В случае с бортом «Волга-Днепр», доставившим ядерное топливо для АЭС, было сделано исключение. Его полет из РФ проходил над Белоруссией и Польшей.
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