Одному из российских самолетов разрешили слетать в Европу

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Транспортный самолет Ил-76 российской авиакомпании «Волга-Днепр» доставил во вторник в Братиславу ядерное топливо для АЭС «Моховце», расположенной в центральной части Словакии. Об этом проинформировало Словацкое телевидение.

Между тем Словакия присоединилась к запрету ряда стран Запада на использование российскими самолетами своего воздушного пространства. Это мера Братиславой была введена в качестве реакции на операцию ВС РФ на Украине. В случае с бортом «Волга-Днепр», доставившим ядерное топливо для АЭС, было сделано исключение. Его полет из РФ проходил над Белоруссией и Польшей.