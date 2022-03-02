10:17

Максимальная ставка по вкладам в долларах США в Сбербанке достигла 7% годовых. Такая доходность доступна при размещении средств на срок 3 месяца.

В целом ставки по вкладам в долларах США и евро в Сбербанке со 2 марта составляют 4% от 1 тыс долларов, 5% от 10 тыс долларов, 6% от 100 тыс. долларов.

Также увеличены ставки по вкладам в рублях. Максимальная ставка по вкладу СберВклад Прайм составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев.

Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%.