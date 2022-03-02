В Европе отключили YouTube-канал "Эхо Москвы"
11:20 02.03.2022 Источник: НГ-Online
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Google заблокировал YouTube-канал "Эхо Москвы" в Европе.
"Минутка доброго утра. Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно "Гугл" отключил наш канал ютюба в Европе, как связанный с "Газпромом", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.
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