В Европе отключили YouTube-канал "Эхо Москвы"

11:20 Источник: НГ-Online

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Google заблокировал YouTube-канал "Эхо Москвы" в Европе.

"Минутка доброго утра. Вчера, когда Генпрокуратура отключала нас от эфира и сайта, синхронно "Гугл" отключил наш канал ютюба в Европе, как связанный с "Газпромом", - написал Венедиктов в своем телеграм-канале.