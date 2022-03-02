КНР будет закупать природный газ у РФ, несмотря на санкции
12:20 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай продолжит импортировать российский природный газ и поддерживать с РФ регулярные торговые контакты, несмотря на западные санкции. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы выступаем решительно против любых односторонних санкций, — сообщил он на брифинге, отвечая на вопрос японского журналиста, будет ли Китай закупать природный газ в России на фоне давления Запада. — Китай и РФ продолжат поддерживать регулярные торговые контакты на равноправной, взаимовыгодной основе».
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