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Успехом переговоров с Украиной будет выполнение условий, сформулированных Путиным — Песков

13:32 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все условия урегулирования ситуации на Украине уже давно были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, их выполнение стало бы успехом переговорного процесса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы перечисляли эти условия, потому что их подробно объяснял Путин своим международным собеседникам в ходе телефонных разговоров», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что будет считаться минимальным успехом.

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