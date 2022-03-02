Успехом переговоров с Украиной будет выполнение условий, сформулированных Путиным — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все условия урегулирования ситуации на Украине уже давно были сформулированы президентом России Владимиром Путиным, их выполнение стало бы успехом переговорного процесса. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Все условия, необходимые для урегулирования этой ситуации, они достаточно четко неоднократно формулировались президентом России. В том числе мы перечисляли эти условия, потому что их подробно объяснял Путин своим международным собеседникам в ходе телефонных разговоров», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что будет считаться минимальным успехом.