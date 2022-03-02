Цена газа в Европе побила исторический рекорд

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду побила исторический рекорд, зафиксированный в конце декабря 2021 г., поднялась почти до $2 230 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В целом стоимость газа растет на 59,4%.

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $2 226 за 1 тыс. куб. м, или 193,95 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Ранее стоимость газа сегодня последовательно превысила $1 500, $1 600, $1 700, $1 800, $1 900, $2 000 и $2 100 за 1 тыс. куб. м.