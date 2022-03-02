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Польша попросила Австралию о поставках угля, так как намерена отказаться от угля из РФ

15:00 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша попросила Австралию о поставках в страну угля, так как Варшава намерена в кратчайшие сроки отказаться от угля из России. Об этом заявил в среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на совместном брифинге с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

«Я еще раз обращаюсь, чтобы Еврокомиссия решилась на эмбарго в отношении российского угля», — сказал он, подчеркнув, что «Польша немедленно перестанет импортировать российский уголь».

«Я сегодня разговаривал об этом с премьером Австралии, чтобы транспортировать уголь в Польшу оттуда», — указал Моравецкий.

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