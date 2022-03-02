Третья мировая война стала бы ядерной — Лавров
15:32 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Третья мировая война, если она случится, будет ядерной и разрушительной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу «Аль-Джазира», фрагмент опубликован в среду в «Твиттере» телеканала.
«Третья мировая война будет разрушительной ядерной войной», — сказал министр.
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