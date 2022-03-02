Усилия Британии по милитаризации Украины проваливаются — посол РФ

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Усилия Лондона по милитаризации Украины проваливаются, в этой связи Британия испытывает глубокое разочарование, которое выливается в ожесточенную антироссийскую риторику. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в среду в эфире телеканала «Россия-24».

«Великобритания очень долго занималась тем, что лепила из Украины врага России, это понятно, вкладывалась в это политически, а затем в военном отношении, — сказал дипломат. — Сейчас это глубокое разочарование, без сомнения, тем, что происходит, что эти все усилия напрасны, пропадают. Отсюда, конечно, такой ожесточенный накат на нас».

Он подчеркнул, что Лондон занимался поставкой вооружений на Украину, строительством военных баз на ее территории, а также «идеологической накачкой» жителей этой страны. По словам Келина, в настоящее время в Британии идет «показная поддержка Украины по всем линиям».

Кроме того, британская пресса «совершенно односторонне» освещает события на Украине, обвиняя Россию в бомбардировках гражданского населения. «Сведений о действительном ходе операции вы в газетах не найдете», — резюмировал российский посол.