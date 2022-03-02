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В правительстве ФРГ заявили, что страна готова к возможному прекращению поставок газа из России

16:12 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.

В эфире радиостанции «Дойчландфунк» в среду Хабек пояснил, что в последние годы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России возросла. «Так мы загнали себя в угол», — отметил он. Однако даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, по словам Хабека, каждый готов к этому. «Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это [прекращение поставок] хорошо», — заверил министр.

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