В правительстве ФРГ заявили, что страна готова к возможному прекращению поставок газа из России
16:12 02.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.
В эфире радиостанции «Дойчландфунк» в среду Хабек пояснил, что в последние годы зависимость Германии от поставок энергоресурсов из России возросла. «Так мы загнали себя в угол», — отметил он. Однако даже если Россия прекратит поставки голубого топлива, по словам Хабека, каждый готов к этому. «Я могу дать отбой на текущую зиму и лето, мы бы пережили это [прекращение поставок] хорошо», — заверил министр.
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