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НОВОСТИ

Впервые с августа 2013 г. цена нефти Brent достигла $116 за баррель

08:45 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2022 года на лондонской бирже ICE в четверг выросла на 3,37% и достигла $116,74 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 05:49 мск.

По состоянию на 05:54 мск стоимость Brent росла на 3,30%, торгуясь на уровне $116,66 за баррель. В последний раз стоимость Brent достигала $116 за баррель в августе 2013 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 2,44%, до $113,30 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 06:03 мск.

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