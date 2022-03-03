ЕС нужны новые идеи в переговорах с Россией - экс-министр Австрии
08:50 03.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Вспоминаются последние визиты ряда европейских глав правительств и министров иностранных дел в РФ. Однако, по моим наблюдениям, это был скорее активизм, чем настоящая дипломатия. Позиции все время повторялись. Никто не отвечал на вопросы и опасения другой стороны. Это не дипломатия. Нельзя просто повторять старые заявления, нужно проявить изобретательность и привнести новые идеи», — отметила Кнайсль.
Она подчеркнула, что «переговоры должны основываться на доверии». «Должны быть какие-то другие аргументы, кроме тех, что представляются публике на пресс-конференции. Нам нужны идеи», — сказала Кнайсль.
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